Monteur sloopt voertuig klant en verkoopt onderdelen door als schroot

De 34-jarige monteur Amitkumar H. (34) is donderdag door de politie in verzekering gesteld, wegens diefstal en verduistering van auto-onderdelen. Dit gebeurde aan de Welgedacht A-Weg in Suriname.

De aangever kwam via derden in contact met de monteur. Zijn voertuig had een mankement, waarbij het niet wilde overschakelen. In juni 2019 heeft de monteur na gemaakte afspraken met de aangever de auto thuis bij aangever op Noord opgehaald en gebracht naar zijn adres aan de Welgedacht A weg.

Na een paar dagen maakte de monteur contact met de aangever om hem door te geven, dat hij de motor van de auto moet losgooien om het probleem op te heffen. De aangever vond het vreemd, omdat het niet om een motorisch probleem ging. Hij gaf de monteur te kennen om het liever niet te doen en zijn auto terug te brengen.

Dagen gingen voorbij. Uiteindelijk maakte de aangever contact met monteur en het bleek dat die de motor toch heeft losgegooid. Kort hierna moest de aangever met spoed naar het buitenland. In mei 2021 kwam hij terug en kon de monteur niet meer telefonisch bereiken.

Nadien toog hij naar het adres van de monteur en trof zijn auto gesloopt aan. De monteur was toen nergens te bespeuren. De benadeelde deed uiteindelijk aangifte bij de politie van De Nieuwe Grond wegens diefstal en verduistering. Na goed intensief speurwerk heeft de politie van De Nieuw Grond de monteur aangehouden.

Bij ondervraging gaf hij toe de onderdelen van de motor zonder toestemming van de aangever als schroot te hebben doorverkocht en de opbrengst ten eigen bate te hebben aangewend. Volgens verklaring van Amitkumar heeft hij de overige onderdelen teruggeplaatst, maar die verklaring wordt door de aangever in twijfel genomen. Hij gaf aan dat het niet om de originele onderdelen van zijn voertuig gaat.

Amitkumar is op donderdag 19 mei na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.