Oud-voorzitter Vereniging Ons Suriname op 67-jarige leeftijd overleden

In Nederland is Delano Veira, oud-voorzitter van de Vereniging Ons Suriname, afgelopen dinsdag op 67-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de vereniging in Amsterdam bekend gemaakt.

Veira was een icoon binnen de vereniging en een van de langst zittende bestuursleden. Twee maanden geleden op 27 maart, kreeg hij nog als eerste man de Gouden Vioolspeld onderscheiding tijdens de dokter Sophie Redmondlezing 2022.

“Bedroefd maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, maken wij bekend dat onze geliefde mentor, vriend en een van de langst zittende bestuursleden van Vereniging Ons Suriname, van ons is heen gegaan. Wij nodigen u uit om samen met ons het leven van Delano Veira te gedenken en op gepaste wijze afscheid te nemen“, schrijft de vereniging.

Op maandag 23 mei van 20.00 uur tot 22.00 uur is er een singi neti bij Vereniging Ons Suriname. Op dinsdag 24 mei van 11.00 uur tot 13.00 uur zal de uitvaartceremonie plaatsvinden met gelegenheid tot afscheid bij Vereniging Ons Suriname. Aansluitend zal men vertrekken naar zijn laatste rustplaats, Herdenkingspark Westgaarde. Aldaar zal geen ruimte meer zijn voor afscheid.

Klederdracht: Wit. Bloemen en rouwkransen kunnen op dinsdagochtend worden geleverd bij Vereniging Ons Suriname Zeeburgerdijk 19-21, 1093 SK Amsterdam. De uitvaartceremonie wordt op 24 mei gestreamd via het Facebook kanaal van Vereniging Ons Suriname en het YouTube-kanaal van Omroep X.