Bizar: 19-jarige vrouw door slang gebeten in auto

Een 19-jarige vrouw in Suriname, kreeg donderdagavond de schrik van haar leven toen ze door een slang gebeten werd in de auto. Volgens haar lag de slang op de zitting van de auto toen ze plaats nam in het voertuig.

De vrouw was rond 20.00u naar een winkel aan de Gongrijpstraat ter hoogte van de Julariastraat. Toen ze van de winkel kwam nam ze plaats in de auto en bij die gelegenheid werd ze gelijk in haar dij gebeten door de slang die daar lag.

Het dier zag kans uit de auto die voor een supermarkt stond geparkeerd te glippen en kroop naar de andere zijde van de weg. Er werd een steen op de slang gegooid, maar het reptiel zag toch kans in de motorkamer van een ander voertuig, dat langs de weg stond geparkeerd te gaan.

Het slachtoffer A.T. werd direct naar de Spoedeisende Hulp gebracht, terwijl buurtbewoners de slang bezig waren te zoeken in de motorkamer (foto).

De jonge vrouw maakt het een dag later naar omstandigheden goed. Ze stuurde bovenstaande foto van de slang die uiteindelijk gevonden werd.