Monteur eist schadevergoeding van ontevreden klant die hem mishandelde

Een monteur en zijn klant raakten afgelopen woensdag slaags, omdat de klant ontevreden was over de reparatiewerkzaamheden aan zijn voertuig.

De man liet zijn voertuig ter reparatie achter bij de monteur en betaalde hem hiervoor in totaal 27.000 SRD. Achteraf was de klant diep teleurgesteld over het geleverde werk door de Chinese ondernemer.

Hij maakte zijn ontevredenheid kenbaar aan de monteur, hetgeen escaleerde en uitmondde in een handgemeen. Omstanders haalden beide mannen uit elkaar, waarna ze naar de politie van Santodorp stapten.

De monteur eiste een schadevergoeding vanwege de mishandeling. Na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname werden beide mannen heengezonden, omdat er over en weer zou zijn geslagen.