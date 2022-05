De 29-jarige Romano P., is donderdagavond overleden in Suriname na een ongeval met een All Terrain Vehicle (ATV). Het ongeluk gebeurde te Grankreek in het district Sipaliwini.

De bestuurder van de ATV reed over de heuvels en zou daarbij op een gegeven moment de controle over het stuur verloren hebben. Hij kwam daarna te vallen met zijn ATV en raakte daarbij gewond. De verwondingen waren zo ernstig, dat hij ter plekke overleed.

Het lijk van de jongeman is na afstemming afgevoerd naar Paramaribo.