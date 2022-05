Bestuurder zonder rijbewijs betrokken bij zware aanrijding

Bij een aanrijding maandagavond op de hoek van de Jozef Israel- en de Rubenstraat in Suriname, is een van de voertuigen van de weg geraakt en met de voorkant in een trens terecht gekomen.

Het verkeersongeval tussen een busje en een personenwagen, vond rond 20.00u plaats. De personenauto reed over de Rubenstraat en het busje over de Jozef Israelstraat, toen het door nog onbekende oorzaak mis ging op bovengenoemde kruising.

Er vond een botsing plaats waarbij de personenwagen flink beschadigd raakte aan de voorkant. Het busje raakte van de weg en kwam met de voorkant boven de trens te hangen.

De Surinaamse politie was snel ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.

De bestuurder van het busje bleek niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Een mede-inzittende van de personenauto raakte gewond en is per ambulance afgevoerd naar de SEH.