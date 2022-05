In vrijheid gestelde verdachte bedreigt politiemannen met de dood

De 47-jarige Rashaad M. die nauwelijks vijf dagen geleden in vrijheid werd gesteld door justitie, heeft zich afgelopen weekend wederom schuldig gemaakt aan een strafbaar feit. Hij bedreigde twee politieambtenaren in Suriname met de dood, tijdens hun optreden op het oud veerplein te Meerzorg. Ook zou hij de politiemannen hebben beledigd en de openbare orde hebben verstoord.

De man werd door de politie aangehouden en overgebracht naar het politiebureau, waar hij na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering is gesteld.

Deze verdachte was op 5 mei ook al ingesloten wegens mishandeling van zijn vrouw. Hij werd op dinsdag 10 mei met een ernstige waarschuwing in vrijheid gesteld. Vijf dagen na zijn invrijheidstelling ging hij weer in de fout, door de openbare orde te verstoren en politieambtenaren met de dood te bedreigen.

In het belang van het onderzoek blijft Rashaad in voorarrest.