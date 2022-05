Weg Bigi Pokia in deplorabele staat; bewoners barricaderen doorgang

De weg naar Bigi Poika in Suriname, werd maandag vanaf 10.00u gebarricadeerd door bewoners. De weg verkeert in deplorabele staat, zoals ook op onderstaande foto te zien is.

Volgens een bewoner van Bigi Poika is men de situatie al meer dan zat. Er komt maar geen oplossing. De vele trucks met houtblokken maken de weg onbegaanbaar. De schoolbus blijf hierdoor steeds vast zitten in de diepe kuilen, waardoor deze al een tijdje niet meer rijdt.

De bewoners willen een structurele oplossing hiervoor.

Naar verluidt blijf de weg afgesloten voor het verkeer vanuit Paramaribo naar Bigi Poika. Het verkeer van Bigi Poika richting Paramaribo krijg wel doorgang.