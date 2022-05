Illegale SK-vissersboten en vangst in beslag genomen

Bij een gezamenlijke operatie van de politie van het bureau Calcutta, de kustwacht en de bestuursdienst zijn op vrijdag 6 en zaterdag 7 mei twee SK-vissersboten met vangst in beslag genomen.

De kapiteinen van beide vaartuigen, Inderpaul O. en Dindyall P. die zich op de Coppenamerivier bevonden, werden na overleg met het Openbaar Ministerie (OM) ter zake overtreding van de zeevisserijwet in verzekering gesteld.

Beide overtreders zijn in de gelegenheid gesteld de zaak buiten proces af te handelen, meldt de publiciteitsdienst van het Korps Politie Suriname. Na het betalen van een fikse boete is Dindyall na afstemming met het OM heengezonden, terwijl Inderpaul nog is ingesloten.

De in beslag genomen partij vis is vanwege de beperkte houdbaarheid door de staat verkocht aan geïnteresseerden. Zowel de opbrengst als de betaalde boete worden gestort op de rekening van de procureur-generaal.