Oud dorpskapitein Corneliskondre overleden na slangenbeet

De 75-jarige ex-dorpskapitein van Corneliskondre in Suriname, Franklin Janomo, is woensdag overleden nadat hij een dag eerder door een slang was gebeten.

Hij was dinsdag naar zijn kostgrond, toen hij door een giftige slang aan zijn linkervoet werd gebeten. Door de dag heen voelde hij zich onwel. Hij werd de volgende dag met de ambulanceboot vervoerd naar Boskamp voor medische behandeling.

Voor aankomst woensdagvond omstreeks 21.00u gaf hij de geest. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het stoffelijk overschot afgestaan aan de familie.