Zoon aangehouden voor mishandeling vader met de dood als gevolg

Jonathan W. (30) is vrijdag door de politie aangehouden voor zware mishandeling van zijn vader met de dood als gevolg.

De zoon kreeg thuis ruzie met zijn vader over een nog onbekende kwestie. Op een bepaald moment begon Jonathan zijn vader ernstig te mishandelen. Daarbij heeft hij enkele ribben van de man kapotgeslagen.

Een dag na de mishandeling is het slachtoffer komen te overlijden. Het lijk werd voor obductie in beslag genomen. Het is toen gebleken dat de man als gevolg van de opgelopen letsels het leven heeft gelaten.

De vader zou een andere zoon hebben verteld over de mishandeling. Deze informatie werd gedeeld met de politie en op basis daarvan is Jonathan aangemerkt als verdachte en aangehouden.