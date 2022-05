49-jarige ‘Tigrie’ mishandelt buurjongen

De 49-jarige Soerinder G. alias ‘Tigrie’ is maandag door de politie in Suriname in verzekering gesteld wegens mishandeling van zijn buurjongen, die tevens een neefje van hem is.

Het motief is dat Tigrie de zus van de 20-jarige buurjongen zou hebben bedreigd met verkrachting. Toen het latere slachtoffer dit hoorde vroeg hij de verdachte hierover rekenschap. Dit viel niet in goede aarde bij Tigrie, waarna hij het slachtoffer heeft mishandeld.

De politie van Uitvlugt werd ingeschakeld, die op haar beurt het slachtoffer met een visum verwees naar de Spoedeisende Hulp. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Tigrie in verzekering gesteld.