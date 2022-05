Kameelbrug grondig gerenoveerd; brug over Wanicakanaal volgt

De Kameelbrug, die over het Saramaccakanaal loopt en de Commissaris Weytinghweg met de Bomaweg verbindt, is onlangs gerenoveerd. Deze overspanning vertoonde al geruime tijd mankementen, die zo snel mogelijk moesten worden hersteld. Zowel weggebruikers als bewoners uit de omgeving hebben meerdere malen aan de bel getrokken om de onvolkomenheden aan de brug op te pakken. Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft hierop ingespeeld.

De afdeling Bruggen en Steigers van OW is doende landelijk alle bruggen van een onderhoudsbeurt te voorzien. Zo worden alle oeververbindingen over het gehele land die vallen onder OW, frequent geïnspecteerd. Indien nodig worden mankementen terstond aangepakt.

Onder toezicht van de eerdergenoemde afdeling zijn onlangs door bouwbedrijf Bouwvast Janki N.V. herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de Kameelbrug. Tijdens deze aanpak zijn 600 moerbouten, die thermisch verzinkt waren, vervangen. Verder zijn naast enkele betonafwerkingen, straattegels van de voetpaden vervangen en aan de zuidzijde van de brug is een deel van de leuning, die eerder door een aanrijding was beschadigd, vernieuwd. Na de herstelwerkzaamheden is de brug voorzien van een gele kleur.

Firazia Ataoellah, hoofd van afdeling Bruggen en Steigers, legt uit dat de werkzaamheden aan de Kameelbrug in het ressort Saramaccapolder in februari van dit jaar zijn gestart. Alleen het vervangen van de moerbouten heeft ongeveer een maand geduurd.

Ataoellah geeft verder aan dat de brug over het Wanicakanaal te Uitkijk binnenkort aan de beurt komt, omdat het noodzakelijk is om ook deze constructie te renoveren. Bij deze brug zijn de moerbouten ook aan vervanging toe. Doordat deze versleten zijn, zorgen zij voor enorme geluidsoverlast vooral de school in de nabije omgeving. “Op de weggebruikers wordt een dringend beroep gedaan zorgvuldig over de brug te rijden. Het komt vaker voor dat de leuningen worden aangereden, waardoor het de staat veel geld kost om die te herstellen”.