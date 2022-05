Muzikale ode aan moeders door Jah Prince, Lord Fenda en Edje Rust

Het is vandaag Moederdag en speciaal hiervoor hebben de artiesten Jah Prince, Lord Fenda en Edje Rust een prachtige muzikale ode aan alle lieve moeders uitgebracht. Het nummer heet ‘Lieve Mama’.

‘Lieve Mama’ is een remix van een eerder uitgebracht liedje van Jah Prince genaamd ‘Mama’, welk in het verleden ook vaker te horen was op de lokale radio en TV stations. Volgens Jah Prince zit er een bijzonder verhaal achter het originele nummer en kwamen de teksten en inspiratie tot stand door middel van een droom en zijn liefde als zoon voor hun toen overleden moeder.

Deze nieuwe remix is gezongen in drie verschillende talen net als hun vorige Reggae Song ‘Soso Lobi’, te weten Nederlands, Surinaams en Engels. Het is ook een unieke mix en arrangement van drie verschillende muziekstijlen namelijk Reggae, Rap en Soul. Zoals Jah Prince en Lord Fenda zeggen dat ‘Lieve Mama’ een gouden ode is aan alle mama’s en dat ook duidelijk terug te horen in hun teksten.

De twee kozen ervoor om in zee te gaan met een artiest buiten hun genre en hebben zodoende Edje Rust benaderd. Volgens de heren was het een positieve samenwerking en is het project vanaf het begin tot het einde van de samenwerking geslaagd geweest. “Edje Rust heeft een prachtige zangbijdrage geleverd aan dit liedje, waarbij hij op een mooie en emotionele wijze zowel de moeders als de kinderen stimuleert om de band tussen moeder en kind meer te gaan waarderen”, aldus de zangers.

Het liedje en de videoclip zijn gelanceerd door het Label van Lord Fenda genaamd 2HoTT Music, waarbij hij ook de video regie in handen had. In de kleurrijke en creatieve videoclip zijn de heren te zien in prachtige witte pakken met een piano zaal en bloemenpark als decor.

