Regering en SVJ leggen constructieve basis voor verbetering relatie

De regering, vertegenwoordigt door minister Albert Ramdin van Buitenlandse zaken, International Business en Internationale Samenwerking, en de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), hebben op vrijdag 5 mei een constructief gesprek gevoerd. Hierbij is de basis gelegd voor het verbeteren van de werkrelatie en de verstandhouding tussen journalisten, de regering en andere overheidsinstanties.

Tijdens het onderhoud hebben beide partijen onderkend dat de relatie ernstig verstoord is geraakt door verschillende incidenten. Dit heeft onder andere geleid tot een terugval van Suriname op de World Press Freedom Index 2022. Suriname is van plaats 19, met 33 plekken achteruit gegaan op de index naar positie 52.

Tussen de regering en de SVJ is een traject afgesproken om niet alleen de onderlinge relatie te verbeteren maar ook te werken aan kwaliteitsverbetering van zowel de informatievoorziening vanuit de regering als aan de informatieverstrekking aan de samenleving door de journalisten.

Voor wat betreft de ernstig verstoorde relatie tussen vicepresident Ronnie Brunswijk en de journalisten, heeft minister Ramdin toegezegd dat binnen de regering hierover wordt gesproken. Om dit te effectueren zal er een informeel gesprek plaatsvinden tussen de vicepresident en de SVJ in aanwezigheid van president Chandrikapersad Santokhi.

Uit het gesprek is voortgekomen dat de regering en de SVJ, samen een conferentie organiseren waar, middels kennisoverdracht gesproken zal worden over onder andere, de persvrijheid, het recht op vrije meningsuiting en de rol van de media. “Ik wil niet wachten tot na een jaar. Ik zie dit als een goede stap vooruit in de dialoog”, zegt minister Ramdin, die aangeeft dat er in het algemeen nog veel te weinig kennis is over deze begrippen. Staande de bijeenkomst is een team samengesteld om deze conferentie te organiseren bestaande uit, twee stafmedewerkers van de minister en twee leden van de SVJ. Het streven is erop gericht om uiterlijk juli deze conferentie te houden.

Er is afgesproken om minstens eenmaal per maand een persconferentie te houden door president Santokhi en vicepresident Brunswijk met clusterministers, waarbij journalisten de ruimte krijgen voor het stellen van vragen.

De bewindsman en de SVJ-delegatie hebben lang stilgestaan bij de toepassing van koloniale artikelen in het Wetboek van Strafrecht, die mede hebben geleid tot incidenten die hebben bijgedragen aan de val van Suriname op de internationale index voor persvrijheid. De SVJ heeft benadrukt dat het hier om een fundamentele kwestie gaat die de democratie ernstig aantast. Hieraan zal speciale aandacht worden gegeven tijdens de te houden conferentie en op andere momenten. De SVJ vindt dat dit uiteindelijk moet resulteren in het verwijderen van deze koloniale artikelen uit de wet.

Minister Ramdin werd tijdens de bespreking bijgestaan door de communicatieadviseurs, Astra Singh, Henna Draaibaar en Alven Roosveld, woordvoerder van president Santokhi. De SVJ werd vertegenwoordigd door haar voorzitter Vishmohanie Thomas, ondervoorzitter Raoul Lith, secretaris Jason Pinas en de leden Nita Ramcharan, Ivan Cairo en Wilfred Leeuwin.