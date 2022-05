Onverlaten proberen pas gelakte auto in brand te steken

Onverlaten hebben een voertuig, dat nauwelijks twee dagen geleden van de spuiter kwam, vrijdagavond getracht in brand te steken. Dit gebeurde omstreeks 20.00u aan de Bosch Reitzweg te Dijkveld in Suriname.

De benadeelde E.S. zegt in gesprek met Waterkant.Net dat hij bij zijn neef was, toen men hem alarmeerde dat er brand was uitgebroken. “Mijn alerte buren hebben het vuur op tijd geblust, waardoor erger is voorkomen. Ik kon mijn huis en auto kwijtraken”, zegt hij.

“Ik heb de politie reeds twee maanden van te voren aangegeven, dat mijn jongere broer mijn leven zuur maakt. Hij wil documenten van het huis en het perceel van mijn overleden vader. Sinds ik hem dit heb geweigerd probeert hij mij steeds te bedreigen en te chanteren, aldus de benadeelde.

Er zijn eerder twee molotov cocktails op zijn voertuig gegooid. Door snelle actie van de buren is zijn voertuig en het huis bespaard. De man is bang dat zijn jongere broer zijn woorden in daden kan omzetten. “De politie doet ook niets met mijn zaak. Er wordt geen aangifte van mij opgenomen”, zegt de aangever.

De auto heeft schroeischade aan de voorkant opgelopen. De politie van Livorno was ter plaatse voor onderzoek. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen gepleegd.