Wiel schiet los bij frontale aanrijding tussen twee voertuigen

Aan de Florastraat in Suriname, ter hoogte van de Nieuwestraat, heeft zich woensdag een aanrijding tussen twee voertuigen voorgedaan. Een slachtoffer werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd.

De twee voertuigen reden over de Florastraat in tegengestelde richting van elkaar. Het vermoeden bestaat dat een der partijen op de rijhelft van de ander terecht is gekomen, met de botsing als gevolg.

Door de botsing raakte het wiel van een van de voertuigen los en kwam tegen een schuifpoort tot stilstand.

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) speelden in op de melding en schakelden alvast een ambulance in voor het gewonde slachtoffer, in afwachting van collega’s van bureau centrum. De voertuigen werden met een sleepwagen afgevoerd.

De politie heeft de zaak in verder onderzoek. Het ander voertuig: