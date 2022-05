Leiding en bond brandweer op bezoek bij president

De leiding en het bondsbestuur van het Korps Brandweer Suriname hebben hun opwachting gemaakt bij president Chandrikapersad Santokhi. Het bezoek lag in het kader van de Internationale Dag van de Brandweer op woensdag 4 mei. Op het Kabinet van de president heeft een regeringsdelegatie onder leiding van het staatshoofd zich samen met minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, de korpsleiding en het bondsbestuur gebogen over kwesties de brandweer rakende.

De bond onder leiding van Wendell Oosterwolde, brandweercommandant Radjen Jakhari en de ministeriële commissie die onderhandelingen voert met bonden bij het ministerie van Justitie en Politie zijn ingegaan op de brandende vraagstukken regarderende het brandweerkorps.

Er is aandacht gevraagd voor het afbouwen en opleveren van het multifunctioneel centrum te Moengo, aanschaf van blusvoertuigen en de renovatie van kazernes. Ook is de dringende aandacht van de regering gevraagd voor de kazerne te Nieuw Nickerie. Het gebouw is reeds afgeschreven en het personeel ziet graag een spoedige aanpak.

Minister Amoksi zegt bekend te zijn met de uitdagingen van de brandweer in Nieuw Nickerie. Het is volgens de bewindsman een groot verlangen van de brandweer in het rijstdistrict om te beschikken over een nieuwe kazerne. De bewindsman zal proberen middelen uit de begroting hiervoor vrij te maken. “We zullen teruggaan naar de begroting en kijken waar we kunnen schuiven”, zegt hij.

Andere zaken die stagnerend werken in het functioneren van het korps betreffen onder meer de detachering van brandweerambtenaren naar Albina. Er is namelijk behoefte aan een doorgangshuis, waar de korpsleden kunnen vertoeven tijdens hun detachering in het oosten.

De justitieminister stelt het korps gerust door te stellen dat er reeds overeenstemming is bereikt met de minister van Financiën en Planning voor wat betreft de aanschaf van voertuigen. Hiervoor is er reeds een inventarisatie gemaakt en de zaak ligt nu op het bord van de regering.

Amoksi wil ook samen met de brandweer kijken naar modellen, waarbij het korps ook medische hulp kan verlenen. Ook moet de brandweer voorbereid zijn op calamiteiten op het gebied van olie en gas. “De brandweer zal zich moeten specialiseren op het uitbreken van brand op olieplatforms.”

De bewindsman merkt verder op dat na het laatste gesprek met de bond de nachtdienstpremie is opgetrokken. Er is ook overleg geweest met de andere bonden binnen Justitie en Politie. Na gestructureerd overleg zullen zij de specifieke toelages moeten presenteren aan hun leden.