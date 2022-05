Militair aangehouden voor mishandeling en bedreiging van vriendin

In Suriname is afgelopen dinsdag nog een militair aangehouden wegens mishandeling, bedreiging en vernieling. Het gaat om militair Rodney C. wiens vriendin aangifte tegen hem zou hebben gedaan.

Volgens de aangifte blijkt dat de militair haar na een ontstane ruzie heeft mishandeld. Ook zou hij haar met de dood hebben bedreigd en een mobiele telefoon hebben vernield. Hij is dinsdag aangehouden.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Rodney in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.

Eerder werd al gemeld dat de militair Christian W. dinsdag door de recherche van de Militaire Politie (MP) in verzekering was gesteld, omdat hij tekeer ging tegen zijn ex-partner. De vrouw was op die bewuste dag aan het werk, toen de militair, die ingedeeld is bij DNV, op haar werk verscheen en tekeer ging. W. is uiteindelijk ingesloten wegens verzet bij aanhouding.