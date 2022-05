Deze Land Rover is vannacht iets na middernacht te water geraakt bij de bocht van Ringweg-Zuid in Suriname. Dit nadat de bestuurder met een vrij hoge snelheid over de weg reed en over de twee drempels voor de bocht vloog.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Het voertuig is zwaar beschadigd geraakt.

Vanwege de betonnen beschoeiing is het een hele klus om de wagen te bergen. Op het moment van schrijven is een sleepdienst druk bezig ermee.