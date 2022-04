Gehandicapte vrouw voor bijna 100.000 euro opgelicht door Surinaamse vriend

Dinsdagavond was het TV programma ‘Oplichters aangepakt’ weer te zien op de Nederlandse TV. Dit keer ging het over de gehandicapte Nederlandse Petra, die voor bijna 100.000 euro is opgelicht door haar Surinaamse vriend Freddy.

Petra raakte halfzijdig verlamd door een medische fout. Ze kreeg daarvoor een forse schadevergoeding. Daarna leerde ze Freddy via internet kennen. Als ze elkaar voor het eerst ontmoeten in Nederland komt Freddy over als een hele lieve man.

Niets blijkt minder waar. Hij palmde haar in en ‘leende’ een groot geldbedrag, waarna hij voor vijf dagen naar Suriname ging. Maar Freddy keerde nooit meer terug.

Nadat Petra voor bijna 100.000 euro was opgelicht schakelde ze Kees van der Spek van het RTL 5 programma in. Hij en zijn team gingen naar Suriname en ontdekten daar dat hij zich op een uurtje rijden buiten Paramaribo schuilhoudt. Ze gingen erop af.