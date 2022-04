Inbreker J.H.N Polanenschool aangehouden

De politie van Flora heeft zondag de verdachte Kenneth M. (44) aan de Commewijnestraat op een erf aangehouden, kort nadat hij had ingebroken op de J.H.N Polanenschool in Suriname.

Bij zijn aanhouding werd 40 meter kabel op hem aangetroffen. Hij bekende meerdere inbraken te hebben gepleegd.

Binnen twee weken tijd is er reeds vier keren op dezelfde school ingebroken, waarbij steeds goederen werden weggedragen. Door kordaat optreden van de agenten van Flora is deze inbreker in de kraag gevat.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Kenneth in verzekering gesteld.