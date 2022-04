Jachtopzieners betrappen illegale vissers in Bigipan beheersgebied

In Suriname hebben jachtopzieners zondag een illegale vissersboot met vijf bemanningsleden aangehouden in het Bigi Pan-gebied.

Een team jachtopzieners vertrok op zondag 24 april vanuit Paramaribo naar het Bigi Pan-beheersgebied, om daar gezamenlijk met de Dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) jachtopzieners van Nickerie een patrouille uit te voeren. Tijdens de controle hebben de jachtopzieners een vissersboot aangehouden met vijf vissers. Deze hadden geen geldige visvergunningen.

Conform de instructies van het Surinaamse Openbaar Ministerie werd het vijftal aangehouden door de jachtopzieners. Zij werden naar het dichtstbijzijnde politiebureau overgebracht en na afstemming met het OM zijn alle verdachten in verzekering gesteld.

Ze hadden een grote ijsbox met daarin tilapia’s in hun bezit. Ook lagen er wat vissen op de bodem van de boot. Na overleg is het vissersvaartuig met inhoud in beslag genomen.

In het natuurreservaat gebied mogen geen economische activiteiten worden uitgevoerd, terwijl in het beheersgebied dat wel is toegestaan. Je mag bijvoorbeeld met een visvergunning vissen. Er is wel een jachtkalender bij LBB, waarop is aangegeven in welke periode op welke diersoorten er gevist of gejaagd mag worden.