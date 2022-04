Pick-up vliegt uit bocht en belandt in trens

Deze Toyota Hilux Revo Rocco is maandagavond uit de bocht aan de Kashmirstraat gevlogen en in de trens beland.

De bestuurder reed over de Kashmirstraat richting Munderweg. In de bocht raakte hij naar zijn zeggen plotseling de controle over het stuur kwijt en belandde met het voertuig in de trens.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie kreeg de melding van het verkeersongeval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om de pick-up uit de trens te takelen en af te voeren.