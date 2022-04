Verdachte loopt weg uit politiebureau na arrestatie

De 28-jarige G.T. is zaterdag ontvlucht uit het politiebureau Munder in Suriname. Hij wist op een onbewaakt moment weg te lopen uit het station. De politie had hem opgespoord en aangehouden voor gekwalificeerde diefstal.

De man zou in het belang van het onderzoek in verzekering worden gesteld. De politie deed het verdere onderzoek in die zaak en nam verhoren af. In de tussentijd was de verdachte in de politiewacht.

Toen hij merkte dat de politie druk bezig was en hem niet in de gaten hield, liep hij weg.

De Surinaamse politie heeft na de ontdekking een onderzoek ingesteld, maar heeft de verdachte nog niet kunnen aanhouden.