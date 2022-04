President doet mee aan gebed met moslims in tuin paleis

De Surinaamse president Santokhi heeft vrijdag tijdens iftar (ontvasten) opgeroepen tot een vredevolle samenleving. In het kader van de vastenmaand ramadan, vond het ontvasten en gebed plaats in de achtertuin van het presidentieel paleis. Het is voor het eerst in de geschiedenis van Suriname is dat een president de iftar op het paleis heeft georganiseerd.

Het staatshoofd deed een oproep tot samenwerken aan een mooie, warme, welvarende en vredevolle samenleving. Hij merkte op dat de tolerantie die wij in Suriname hebben, een voorbeeld is voor andere landen waar mensen elkaar discrimineren op grond van hun etnische of religieuze achtergrond.

“Als president zal ik mij samen met mijn regeerteam inspannen om onze samenleving daarheen te leiden waar we allen samen in vrede en harmonie kunnen leven, zonder vrees, haat of afgunst jegens elkaar”, aldus Santokhi.

De regeringsleider toonde zich ingenomen met de aanwezigheid van vertegenwoordigers van verschillende moslimorganisaties alsook moslims van verschillende stromingen in de achtertuin van het paleis. “Met uw aanwezigheid wordt bevestigd dat u veel belang hecht aan een open, vrije, maar bovenal hechte samenleving waarin alle Surinamers ongeacht hun godsdienst, cultuur een zijn.”

President Santokhi benadrukte dat liefdadigheid in deze centraal staat. Naast de gelovigen waren ook leden van de Raad van Ministers en het Corps Diplomatique aanwezig.