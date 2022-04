Verdronken Chinese ondernemer is 58-jarige Guan Li

De Chinese ondernemer die op donderdag 21 april, na een bootongeluk op de Suriname rivier door verdrinking is komen te overlijden, is de 58-jarige Guan Li. Dat heeft het Korps Politie Suriname laten weten.

De politie van het bureau Brokopondo kreeg omstreeks 11.57 uur van die dag de melding dat een boot met twee opvarenden op het stuwmeer ter hoogte van Libi Doti was omgekanteld. Verder dat een man van Chinese afkomst was verdronken.

Bij aankomst op de locatie voor onderzoek is gebleken dat een bootsman en het slachtoffer op weg waren naar Sarakreek.

Volgens verklaring van de bootsman Egan A. (28) voer hij in opdracht van Guan via de onstuimige rivier richting de Sarakreek op. Ter hoogte van Libi Doti werd de boot door de hoge waterstand en aanhoudende regen geschept door twee grote golven. Hierdoor begon de boot die vol beladen was met goederen aan de voorzijde te zinken. De twee mannen geraakten te water waarbij de bootsman Guan beval om zich aan één van de boomstronken vast te klampen, terwijl hij zwemmend op zoek zou gaan naar hulp.

Kort daarna schoot een Majoor van politie die ook onderweg was naar Libi Doti de zwemmende bootsman te hulp. Egan gaf de politieman te kennen dat er nog een slachtoffer in het water was. Zij voeren toen in de richting van Guan, maar zagen de man die geen teken van leven meer vertoonde op het water drijven. Het ontzielde lichaam van het slachtoffer werd eveneens door de Majoor van politie opgevist, waarna zij met het lijk de oever aandeden. Hierna is het ontzielde lichaam van Guan naar een mortuarium in Paramaribo afgevoerd.

Een arts stelde formeel de dood van Guan vast, waarna het ontzielde lichaam in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie aan de nabestaanden is afgestaan.