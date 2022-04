Ondanks opheffing coronabeperkingen geen AVD dit jaar

Ondanks alle coronabeperkingen in Suriname zijn opgeheven heeft het bestuur van de Bedrijven Vereniging Sport en Spel (BVSS) besloten om toch geen Avondvierdaagse dit jaar te organiseren.

Als reden geeft het bestuur aan dat zij de nationale volksgezondheid centraal stelt. Ook willen zij zien hoe COVID-19 ontwikkelt in 2022 en wat de impact is van massa-activiteiten nationaal, regionaal en internationaal (bijv. in de sport).

Rekeninghoudend met de onvoorspelbare weersomstandigheden als gevolg van de global warming, zal de AVD niet meer in april, maar in september (grate vakantie) georganiseerd worden.