‘Boerencollectief Wayamboweg solidair met onderwater gezette bewoners Brokopondo’

[INGEZONDEN] – Wij boeren van de Gangaram Pandayweg en de Wayamboweg verenigd in ‘Het boeren Collectief Wayamboweg’, verklaren ons hierbij solidair met de door Staatsolie onderwater gezette bewoners van het district Brokopondo.

Evenals de bewoners van het district Brokopondo gedaan hebben bij de bouw van de Afobakadam, hebben ook wij als bewoners van de Gangaram Pandayweg en Wayamboweg zware offers gebracht bij de opzet en ontwikkeling van Staatsolie. Daarbij werd ons heel veel moois voorgehouden.

Echter bleek algauw dat Staatsolie alleen geïnteresseerd was in de olie zoals nu dat ook het geval is met de elektra uit het stuwmeer. De Gangaram Pandayweg wordt reeds 30 jaren door Staatsolie kapotgereden terwijl ze in 1990 een geasfalteerde weg had beloofd.

Vanaf Staatsolie in 1995 de Wayambo zwamp heeft betreden kunnen wij in de maanden november en december geen irrigatiewater meer krijgen uit de zwamp. Dit heeft tot gevolg dat wij daarom gedwongen zijn om in januari te zaaien en te oogsten in april, in de regentijd dus. De inzaai die in 1990 nog 5000 ha per jaar bedroeg is op dit moment nog geen 500 ha per jaar. De visserijsector en de hengelsport zijn met het handelen van Staatsolie ook compleet weggevaagd en daarmee ook een inkomstenbron voor de boeren. Dit alles heeft al voor vele faillissementen gezorgd.

Grote delen van de percelen aan de Wayamboweg staan permanent bijkans 1 meter onderwater. Al tientallen jaren praten met en klagen bij Staatsolie is tot nu zonder enige oplossing gebleven.

Met de verklaring dat de overstroming in het district Brokopondo komt door klimaatsverandering en dat als de Afobakadam er niet was het water even hoog zou staan, demonstreert Staatsolie niet alleen haar arrogantie maar pleegt zij ook weer een aanslag op de intelligentie van het totale volk.

Suriname moet zich even voorstellen hoe de situatie eruit zou zien als het water van het Tapanahony gebied via het Tapajai project ook in het stuwmeer terecht zou zijn gekomen.

Deze arrogantie en minachting ervaren wij bewoners van de Gangaram Pandayweg en Wayamboweg reeds dertig jaren en het ergste daarbij is dat de overheid erbij staat en toekijkt.

Wij bewoners van de Gangaram Pandayweg en de Wayamboweg roepen hierbij de Centrale overheid op om haar verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen dat de Afobakadam even als het Wayambo zwamp op een kundig wijze wordt beheerd.

Regering wanneer stopt u de pijn van het volk van Saramacca en Brokopondo?

Saramacca, 22 april 2022

Het Boerencollectief Wayambo

namens deze,

Ferdinand Bakker.