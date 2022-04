Medewerker bettingshop en vriend innen en verdelen gewonnen geld van klant

De 22-jarige bettingshop medewerker D.M., heeft donderdag samen zijn 29-jarige vriend S.V. gewonnen geld van een klant geïnd waarna het bedrag onderling werd verdeeld.

De gokkende klant won 3.600 SRD. Hij maakte op dat moment een foto van de barcode en verliet de plaats. Hij kon het geld niet bij die shop innen. Volgens hem kon hij de gang van het spel verder op zijn telefoon volgen.

Opeens merkte hij dat het gewonnen geld intussen was geïnd. Hij stapte wederom naar de shop en confronteerde een medewerker hiermee. De politie van Santodorp werd hierover gewaarschuwd, die op haar beurt de verdachte D.M. opspoorde. De tweede verdachte die het geld was gaan cashen, is ook aangehouden.

De benadeelde eiste zijn geld terug maar wenste geen strafrechtelijk vervolging. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werden beide verdachten met een berisping heengezonden.