Waarnemend Korpschef mee op surveillance in Paramaribo en omstreken

De waarnemend Korpschef van de Surinaamse politie Ruben Kensen, heeft in de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 april met politieambtenaren op diverse locaties in het ressort Paramaribo gesurveilleerd.

Bij Esso On the Run werd een inspecteur en enkele manschappen die eveneens op surveillance waren, aangetroffen. Hierna vervolgde de wnd. korpschef met gevolg de surveillance in de gebieden Geyersvlijt, Leonsberg, Blauwgrond, Ringweg, Cultuurtuinlaan en Kwatta.

Op de hoek van de Coesewijnestraat en de Tyronneweg werd omstreeks 02.00 uur in de ochtend een verkeersactie gehouden. Dit heeft geresulteerd tot in beslagname van zes (6) bromfietsen, één (1) motorfiets en twee (2) personenauto’s, aangezien de bestuurders of het voertuig niet verzekerd of gekeurd hadden of niet in het bezit zijn van een rijbewijs of deze konden overleggen.

Hierna werd er wederom in Centrum Paramaribo gesurveilleerd meldt het Korps Politie Suriname.