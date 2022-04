Begin van brand in woning aan de Agilalaan

In de nacht van donderdag op vrijdag 22 april is brand ontstaan in een Bruynzeel hoogbouw woning aan de Agilalaan in Suriname.

De brand is ontstaan in de bovenverdieping en wel in een slaapkamer. Een alleenstaande vrouw die daar woonde ontdekte de brand. Zij rende meteen naar buiten en schakelde de brandweer in, die het vuur heeft kunnen blussen.

Het huis is aangesloten op het elektriciteitsnet, maar het is niet tegen brand verzekerd. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De slaapkamer heeft schroeischade opgelopen.

Door de snelle actie van de Surinaamse brandweer is erger kunnen voorkomen.