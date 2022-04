Ambassadeur van Spanje in Suriname biedt geloofsbrieven aan president

Di tis Fernando Nogales Álvarez, de nieuwe niet-residerende ambassadeur voor Spanje in Suriname. De diplomaat heeft dinsdag zijn geloofsbrieven geboden aan president Chandrikapersad Santokhi. De overhandiging vond plaats op het presidentieel paleis. De Spaanse afgezant zal zich sterk maken voor het verdiepen van de relatie.

Suriname is klaar voor een intensievere samenwerking met Spanje op het gebied van economie en zakenrealisaties. Dit gaf president Santokhi aan in een gesprek met de Spaanse ambassadeur. Er zijn verschillende sectoren waarin Spanje wenst te werken zodat haar ondernemers de handelspotenties kunnen onderzoeken vooral op het gebied van groene energie. Verder werd er gesproken over mogelijke productdiensten aan Spaanse burgers.

“De relatie tussen Suriname en Spanje is goed, maar er is veel waaraan er gewerkt kan worden”, aldus Fernando Álvarez. Spanje heeft een belangrijke plaats in Zuid- en Midden-Amerika. De relatie met Suriname versterkt haar positie als handelspartner in de Amerika’s.