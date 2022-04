Automobilist rijdt winkel binnen in Nickerie

De eigenaar van deze winkel in Suriname is vanmiddag behoorlijk geschrokken, toen een auto (vermoedelijk een Mark X) ineens zijn zaak binnenreed. Dit gebeurde woensdagmiddag rond 14.00u bij een winkel te Van Drimmelenpolder in Nickerie.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van het eenzijdig ongeval bij winkel Ramadhin aan de Nabidjan Sardhaweg. De schade aan het pand is aanzienlijk. Gelukkig raakte niemand gewond. Ook de bestuurder is geschrokken van het voorval.

De politie werd ingeschakeld en zal op locatie verder onderzoek doen.