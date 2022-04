Man schiet met jachtgeweer op zwager

In Suriname heeft zich maandag een schietincident voorgedaan, waarbij de 32-jarige verdachte Winston S. op zijn zwager Maikel (22) met een jachtgeweer heeft geschoten. Dit gebeurde gisteren voor een winkel te Albina.

De verdachte werd door tot nog toe onbekende reden woest op het latere slachtoffer, waarbij hij zich bewapende met een jachtgeweer. Het geweer behoord aan zijn neef toe, dat hij bij de verdachte had achtergelaten, omdat zij zouden gaan jagen.

Winston pakte het jachtgeweer en schoot daarmee op Maikel, die in zijn onderbeen is geraakt. Maikel verkeert buiten levensgevaar. De verdachte is na het schietincident door de politie van Albina aangehouden. Hij werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Het wapen is nog niet terecht.