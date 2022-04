Criminelen gijzelen en beroven ondernemer en chauffeur

Twee criminelen van wie één gewapend was met een vuistvuurwapen, hebben zondagmorgen een ondernemer en zijn chauffeur gegijzeld op de kruising van de David Simonstraat en de Wilhelminastraat in Suriname. De rovers namen plaats in de auto van de twee en reden weg met beide slachtoffers.

Volgens de ondernemer reed hij samen met zijn chauffeur naar Soegnie Markt. Bij die gelegenheid parkeerde de chauffeur het voertuig, een busje, dicht bij de bovenvermelde kruising. De chauffeur stapte uit om wat eten te kopen. Op dat moment deed de ondernemer en dutje in het busje.

Toen de chauffeur terugkwam werd hij door de verdachten overrompeld, waarbij de verdachten plaats namen in het voertuig. Één van de verdachten nam het stuur over.

Beide slachtoffers werden onder bedreiging geblinddoekt met hun T-shirt. Onderweg werden zij beroofd van hun bezittingen. De buit betreft 6.100 SRD, 2.100 USD, 900 Euro. Behalve het geld werden ook nog een halsketting, vier dikke gouden vingerringen en een mobiele telefoon buitgemaakt.

Na de daad werden de slachtoffers aan de Ringweg-Zuid gekneveld achtergelaten in hun voertuig. Nadat alles stil was hebben de slachtoffers zich bevrijd uit hun benarde positie en zochten hulp bij de dichtbijzijnde bewoners van de buurt. Het is niet bekend hoe de rovers de plaats hebben verlaten.

De ondernemer klaagde van pijn aan zijn vingers, daar de gewapende rover de vingerringen met geweld weghaalde. De politie van Paramaribo is belast met het onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.