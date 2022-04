De politie van Santo Boma heeft afgelopen vrijdag de verdachte Ashokkumar P. meerbekend als ‘Datra’ in verzekering gesteld wegens diefstal van landbouwgewassen. De diefstal pleegde hij aan de Merveilleweg in Suriname.

Deze verdachte heeft een dag eerder twee jute zakken kool en boulanger geoogst. De benadeelde had de verdachte de eerste dag reeds gesnapt, maar vanwege de afstand kon hij hem die dag niet aanhouden.

De volgende dag, dus op vrijdag begaf de verdachte zich wederom naar het landbouwperceel. Hij had dit keer reeds 74 stuks kool geoogst. De eigenaar lag op de loer en betrapte de dief op heterdaad. Hij wist zich wederom uit de voeten te maken.

De politie van Santo Boma werd ingeschakeld die op haar beurt de verdachte opspoorde en aanhield. Hij ontkende bij zijn aanhouding iets van de diefstal af te weten.

Datra is een oud bekende van de politie. Hij maakt de woonomgeving onveilig door steeds landbouwgewassen van hardwerkende landbouwers gratis te oogsten en deze door te verkopen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.