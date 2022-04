PTC tekent overeenkomsten met Wegenautoriteit Suriname en In De Kiem

De directeur van PTC- University of Applied Science, Robby G. Holband, heeft afgelopen donderdag afzonderlijk een overeenkomst getekend met de directeur van Wegenautoriteit Suriname, Shoenanda Gopalrai en vertegenwoordigers van In De Kiem, Henry Hennep en Ronald van Houdt.

De samenwerkingsovereenkomst met Wegenautoriteit houdt o.a. in dat PTC studenten de gelegenheid krijgen om d.m.v. stage onderzoekingen doen naar actuele problemen die voorkomen in de praktijk.

PTC directeur, Robby G. Holband, geeft aan dat PTC studenten zodanig worden opgeleid om direct na de studie aan de slag te kunnen in de samenleving; het onderwijsinstituut is praktijk- en competentiegericht. Om in die samenleving optimaal te kunnen functioneren binnen hun deskundigheid moeten zij weten wat er in de desbetreffende sector afspeelt alsook de verschillende uitdagingen. Wegenautoriteit Shoenanda Golparai spreekt van een win-win situatie en kijkt enthousiast uit naar deze samenwerking.

Het agrarisch faciliterend bedrijf, In de Kiem is geen onbekende van het PTC. In de Kiem heeft in het verleden Agronomy studenten geaccommodeerd met stage plekken, field trips en donaties. Het doel van deze samenwerking is o.a. gericht om samen bewustwording te creëren over het belang van de agrarische sector, zodat vooral jongeren zich zullen inzetten om de agrarische sector tot ontwikkeling te brengen.

“Het streven is om gezamenlijk met de PTC studenten te kunnen werken aan de teelt kwaliteit, het verbeteren van de productie en dienstverlening in de agrarische sector en dat we die samen kunnen optrekken” stelt directeur Holband. In de Kiem manager, Ronald van Houdt heeft reeds een aantal onderwerpen klaar staan waaraan PTC studenten kunnen werken z.a. bodemonderzoek, duurzaam omgaan met groenten en schooltuinen.

Het PTC- University of Applied Sciences is een van de weinige onderwijsinstellingen in Suriname die IS0 9001:2015 gecertificeerd is. Sinds haar oprichting heeft het PTC zich ontpopt tot een niet weg te denken opleidingsinstituut in de Surinaamse gemeenschap: anno 2022 voert zij 11 bachelor- en 2 masterprogramma’s uit, waarvan 6 reeds geaccrediteerd zijn.

Dit Surinaams onderwijsinstituut levert, door het aanbieden van haar opleidings- en trainingsprogramma’s en consultancy diensten op verschillende gebieden, een belangrijke bijdrage binnen de Surinaamse maatschappij. Er is namelijk in de samenleving een grote behoefte aan technische deskundigen op bachelor en master niveau.