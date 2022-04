Mercedes-Benz geheel afgebrand; bestuurder niet aangetroffen

In Suriname is deze auto zaterdag in de vooravond volledig door brand verwoest. Het gaat om een witte Mercedes-Benz, die rond 18.10u in brand vloog te Sinabo ter hoogte van kilometer 30.

Vernomen wordt dat het voertuig plotseling vlam vatte en snel in lichterlaaie stond. Dit leverde een flinke oponthoud op voor andere weggebruikers, die niet voorbij konden rijden. De brandweer van Tamanredjo was ter plaatse voor nablussingswerkzaamheden.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De bestuurder van het voertuig is niet ter plaatse aangetroffen. De politie van Richelieu was ook ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.