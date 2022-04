Tientallen donaties van First Lady in verband met Pasen

In verband met de aankomende Paasdagen heeft First Lady Mellisa Santokhi-Seenacherry diverse donaties gedaan aan mensen die daarvoor een verzoek hadden ingediend, waarbij om ondersteuning gevraagd is.

Op woensdag 13 april heeft zij persoonlijk, in de Congreshal, het gevraagde overhandigd aan hen die daarvoor in aanmerking zijn gekomen. De geste bestond uit waardebonnen, tablets ten behoeve van het onderwijs, schoolpakketten, brush cutters en rolstoelen. Deze donatie is mogelijk gemaakt door tussenkomst van donateurs. Hiermee probeert de First Lady enigszins te voorzien in de behoefte van deze groep burgers.

In haar toespraak gaf de first lady aan dat Pasen een periode is van liefdevolle acties ondernemen en vooral geven waar dat kan. “Tijdens Pasen geven wij het positieve mee en dat kan met een simpele handeling, bijvoorbeeld iemand een compliment maken. Er is veel negativiteit om ons heen, dat is een gegeven. Wat kracht eist is een positieve gedachte genereren. En dat moeten wij niet alleen nu, maar voor altijd doen”, gaf de presidentsvrouw de groep burgers mee.

Dwain Marno nam een rolstoel in ontvangst voor de heer Wilgo Vroom, die vanwege een ongeluk invalide is geworden. “Hij is door zijn ongeluk afgestoten door zijn familie, die hem juist zou moeten ondersteunen. Hij beschikt nu wel over een rolstoel, maar die is niet meer bruikbaar. Het heeft niet eens banden meer, slechts de velgen zijn over. Dus ik ben enorm blij dat de first lady hem een rolstoel heeft geschonken en namens hem bedank ik haar van harte”, gaf Marno aan.

Na afloop van de donatie wenste de First Lady de aanwezigen gezegende Paasdagen toe.