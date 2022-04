15-jarige ontevreden over betaling klant; vernielt auto met balk

De 15-jarige Rivano D., is vrijdag door de politie van Santodorp in verzekering gesteld, omdat hij een auto van een klant uit ontevredenheid over de betaling heeft vernield met een houten balk. Dit gebeurde deze week aan de Nieuw Weergevondenweg in Suriname.

De klant bracht zijn voertuig naar een monteurszaak voor reparatiewerkzaamheden. De 15-jarige die in de monteurszaak van zijn overleden vader werkzaam is, was ontevreden over de betaling na de werkzaamheden. Hij pakte uit boosheid een houten balk en sloeg daarmee op het dak van de auto.

Als gevolg hiervan liep de wagen schade op aan het dak. De klant stapte daarna naar de politie en deed aangifte tegen de jeugdige.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de 15-jarige in verzekering gesteld. De zaak is intussen overgedragen aan Jeugdzaken.