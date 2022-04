Verhoogde politie controle in het paasweekend

In het kader van Operatie Veilig Suriname zal de politie in het paasweekend van vrijdag 15 april tot en met maandag 18 april de controle op de uitvalswegen vanuit Paramaribo naar het Zuiden, het Oosten, maar veel meer het Westen opvoeren. Daarbij zullen voertuigen bij de controle posten te Brokopondo, Stolkertsijver en Coronie grondig worden doorzocht.

Dit gelet op het feit dat er jaarlijks een grote drukte waar te nemen is, waarbij mensen zich via de Oost-Westverbinding met de auto verplaatsen en zich voor vertier begeven naar het district Nickerie. Deze weggebruikers, in het bijzonder de autobestuurders worden op het hart gedrukt zich te houden aan de maximum snelheid op de wegen. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op de automobilisten om niet in beschonken toestand plaats te nemen achter het stuur. Glaasje op, laat je rijden. Zo bespaart u niet alleen u zelf, maar ook uw medemens alle leed en ellende. Zorgt u voor een veilig heen-en terugweg.

Voor u vertrekt naar de plaats van bestemming, controleert u altijd of alle bescheiden van het voertuig in orde zijn, zodat u tijdens politie controles niet voor een verassing komt te staan.

Bij constatering van overtredingen zal de politie niet schromen op te treden tegen deze weggebruikers.