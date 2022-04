Taxi duikt in trens Mohamed Rashied Pierkhanweg

Deze taxiauto is vrijdagavond in de trens langs de Mohamed Rashied Pierkhanweg beland. Het eenzijdig verkeersongeval vond plaats nabij de Soerdjbaliestraat.

De bestuurder reed over de Mohamed Rashied Pierkhanweg richting de Magentakanaalweg. Naar zijn zeggen verloor hij ineens de controle over het stuur en vloog het voertuig in de trens.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om de auto uit de goot te halen en af te voeren.