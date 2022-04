Man in halstreek gestoken om een mobiele telefoon 

Een 34-jarige man is vrijdag gestoken in zijn halsstreek, nadat er een woordenwisseling ontstond om een mobiele die un-locked moest worden. Dit gebeurde aan de Wongsoredjostraat in Suriname.

Het slachtoffer werd na de steekpartij per eigen gelegenheid naar een RGD-poli vervoerd. Van de poli werd hij doorverwezen verwezen naar de Spoedeisende Hulp, omdat hij vanwege de steekverwonding niet aanspreekbaar was.

De steekgrage verdachte heeft ook nog een ander slachtoffer met de dood bedreigd, die ter plaatse aanwezig was. Wat de precieze aanleiding is voor de woordenwisseling en het ontgrendelen van de telefoon, is niet duidelijk.

Het onderzoek in deze zaak duur voort.