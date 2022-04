Bonuman verkracht 34-jarige vrouw die hulp zocht

Een 34-jarige vrouw in Suriname, die vanwege persoonlijke problemen naar een bonuman stapte voor hulp, is donderdag in de woning van de man opgesloten en verkracht.

De 44-jarige ‘wonderdokter’ Melvin V. is dezelfde avond na aangifte, door de politie van Latour aangehouden en in verzekering gesteld. De man verklaarde dat de vrouw inderdaad voor hulp bij hem thuis was geweest. Met toestemming van de aangeefster hebben ze gemeenschap gehad verklaarde de verdachte bonuman.

De vrouw verklaarde echter dat de man haar in zijn woning had opgesloten, waardoor zij niet eruit kon. Tegen haar wil bedreef de wonderdokter seks met haar.

Na enige tijd wist ze uit de woning te vluchten en stapte meteen naar de politie om aangifte tegen de verkrachtende bonuman te doen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Melvin in verzekering gesteld wegens verkrachting en feitelijke aanranding.