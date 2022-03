Jongen (12) slaat en bedreigt tante die hem aanspreekt over stelen pak koek

De zonen van Hermandad in Suriname hebben een 12-jarige onhandelbare jongen aangehouden in Wanica.

De tiener zou een pak koek van zijn tante gestolen hebben. Nadat zij hem daarover aansprak, sloeg hij haar met een stok en dreigde hij haar woning in brand te zullen steken.

Het slachtoffer schakelde de politie in die ter plaatse ging voor onderzoek. De 12-jarige werd aangehouden en overgebracht naar het bureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.

De afdeling Jeugdzaken heeft de zaak in onderzoek.

Helder en Snel Media