Politievrouw betrapt politieman met buitenvrouw in huis

De politie van Flora kreeg woensdagavond een melding van een mishandeling op een adres in het ressort. De wetsdienaren gingen op onderzoek uit en troffen hun collega, een agent van het Korps Politie Suriname aan.

De politieman verklaarde dat zijn vrouw die ook politieambtenaar is, hem in de woning op heterdaad heeft betrapt met een andere vrouw. Er ontstond een heftige woordenwisseling tussen het drietal, die uitgemond is in een vechtpartij.

Buurtbewoners die lawaai hoorden alarmeerden de politie. Voor aankomst van de wetsdienaren hadden beide vrouwen de plaats verlaten. Het onderzoek duurt voort.