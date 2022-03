Districtscommissarissen volgen capaciteitstraining

Districtscommissarissen in Suriname, hebben onlangs een capaciteitstraining gevolgd ter versterking van deze korps. De dc’s zijn reeds lange tijd geïnstalleerd en hebben de nodige praktijkervaring al achter de rug. Nu worden hun vaardigheden middels diverse trainingen versterkt.

Volgens Onderdirecteur Jennifer Jozefzoon – Wachter van het Onderdirectoraat Districtsbestuur en Decentralisatie is dit project vanaf december van het vorig jaar van start gegaan. In februari van 2022 zijn de trainingen officieel gestart. De dc’s hebben leiderschapstrainingen gehad welke zij woensdag hebben afgerond. Zaterdag is de korpszaken bijgebracht zoals bestuursrecht en staatsrecht, het belang van interne communicatie, het Traditioneel Gezag en dienstbestuur.

“De dc’ s krijgen niet alleen praktische zaken mee, maar ook de nodige tools waarmee zij hun werk beter kunnen doen”, aldus Jozefzoon – Wachter. Na deze training hebben de dc’s nog twee trainingsdagen. Het geheel wordt afgesloten met een teambuilding.

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en het onderdirectoraat Districtsbestuur en Decentralisatie zijn in samenwerking met een presidentiële commissie belast met de organisatie. Aan het einde van deze trainingssessie krijgen de dc’s een certificaat overhandigd.