Jah Cure in Amsterdam veroordeeld tot zes jaar cel voor steekpartij

De bekende Jamaicaanse reggae-artiest Jah Cure is vandaag in Amsterdam veroordeeld tot zes jaar cel, omdat hij op 1 oktober vorig jaar een concertpromotor heeft neergestoken.

Aan de steekpartij ging een ruzie vooraf over een optreden van Jah Cure op een reggae-concert in De Melkweg. De promotor van Jah Cure, de 54-jarige Nicardo ‘papa’ Blake, zou Jah Cure diens gage van 5.000 euro niet hebben betaald.

Omdat hij zijn fans niet wilde teleurstellen besloot de zanger toch het podium op te gaan zonder dat hij betaald had gekregen. Toen hij daarna zijn geld eiste ging het mis.

Jah Cure, die internationale bekendheid dus ook in Suriname, zit sinds de steekpartij vast in Nederland. In 1999 werd hij in Jamaica veroordeeld tot vijftien jaar cel, waarvan hij er acht uitzat, wegens onder meer wapenbezit en verkrachting.