Gewelddadige zoon (19) slaat moeder (50) met bezemsteel 

De 19-jarige Raimeil B. is afgelopen weekend door de politie in Suriname in verzekering gesteld, omdat hij zijn eigen moeder met een bezemsteel slagen heeft toegebracht.

De gewelddadige zoon is drugsgebruiker en is afgelopen vrijdagavond boos geworden op zijn 50-jarige moeder, nadat zij hem aansprak. Dit viel niet in goede aarde bij Raimeil, die onder invloed van drugs of alcohol verkeerde.

Hij bewapende zich met een bezemstok en tuigde zijn moeder af. Tengevolge van de slagen liep de vrouw zwellingen op.

De politie van Livorno werd ingeschakeld die voor onderzoek ter plaatse ging. De verdachte ging bij zijn aanhouding flink tekeer tegen de politie. Ondanks zijn verzet werd hij toch overgebracht naar het bureau.

Na te zijn ontnuchterd werd hij bij de hulpofficier voorgeleid, die de gewelddadige zoon na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering stelde.